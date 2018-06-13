المهرجانات تغطى لشبونة للاحتفال بذكرى "حامى المدينة"

كتب - بيشوى رمزى

احتفلت مدينة لشبونة البرتغالية، أمس الثلاثاء، بيوم القديس أنطونيو، والذى يلقبونه بـ"حامى المدينة"، حيث تشهد المدينة العديد من الاحتفالات والاستعراضات التى يشارك فيها المواطنين من مختلف الأعمار، خاصة الأطفال.

ويعد القديس أنطونيو من قديسى الكنيسة الكاثوليكية، حيث تحل ذكرى وفاته فى يوم 13 يونيو، وهو اليوم الذى تحرص فيه المدينة على الاحتفال إحياءا لذكرى القديس، الذى ولد بالمدينة، ولكنه قضى معظم حياته فى إيطاليا.

وشارك فى الاحتفال رئيس البرتغال مارسيلو دي سوزا، وكذلك عمدة المدينة، فيرناندو ميدينا، كما يحرص العديد من أبناء المدينة على تنظيم حفلات زواجهم بالتزامن مع هذا الحدث.