المصرية للجملة : طرح 1200 طن زيت طعام يوميا فى محافظات الصعيد

كتب مدحت وهبة

أعلن الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى الشركات القابضة للصناعات الغذائية أنه يتم طرح حاليا من 1000 الى 1200 طن زيت طعام يوميًا فى منافذ الشركة بمحافظات الوجه القبلى، لتلبية احتياجات المواطنين وأصحاب البطاقات التموينية بجانب توفير الشركة العامة لتجارة الجملة السلع الغذائية بمحافظات الوجه البحرى

وأضاف الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، انه يتم توفير كافة السلع خاصة منتجات السلع الغذائية ومنتجات اللحوم فى فروع المجمعات الاستهلاكية، بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات فى الأسواق الاخر ، كما سيتم توفير منتجات العيد من كعك وبسكويت ،لافتا أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بتوفير السلع بشكل مستمر خاصة مع دخول عيد الفطر المبارك .

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد اكد أنه لأول مرة يوجد مخزون كبير من السكر لدى الوزارة والشركات يكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر حيث من الطبيعى أن يكون المخزون من 3 إلى 4 أشهر إلا أن المخزون الحالى للسكر يكفى فترات أكثر من ذلك، إضافة إلى تأمين محزون استراتيجى من السلع الأساسية ومنتجات اللحوم والدواجن بشكر مستمر قائلا: "جميع السلع موجودة وبكميات كبيرة ، كما يوجد مخزون لمنتجات السلع .