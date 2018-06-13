المشرف على مركز الملك سلمان: ميليشيات الحوثى تواصل انتهاكاتها بتجنيد الأطفال

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور عبد الله الربيعة المشرف على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية، إن السعودية قدمت 11 مليار دولار لمساعدة الشعب اليمنى خلال 3 سنوات، مشيراً إلى أن التحالف العربي يحرص على تقديم المساعدات لكل اليمنيين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى لتحالف دعم الشرعية بشأن عمليات الإغاثة فى اليمن، أن أكثر من 75 سفينة مساعدات تم احتجازها أو تدميرها من قبل ميليشيات الحوثى الإيرانية، موضحاً أن ميليشيات الحوثى الإيرانية تضع الأسلحة المضادة للطائرات فوق الأبنية السكنية.

وذكر الربيعة، أن ميليشيات الحوثى تواصل انتهاكاتها بتجنيد الأطفال، مضيفاً أن الميليشيات تزرع الألغام فى المناطق السكنية.

وأوضح أن التحالف العربى ينسق مع الهلال الأحمر الإماراتى لتقديم مساعدات عاجلة لأهالى الحديدة.