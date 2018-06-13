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المتحف الصربى الوطنى يخصص أول نشاط له بعد الافتتاح لحضارة مصر القديمة

الأربعاء، 13 يونيو 2018 05:48 م
المتحف الصربى الوطنى يخصص أول نشاط له بعد الافتتاح لحضارة مصر القديمة سفير مصر لدى صربيا
كتب : أحمد جمعة
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التقى السفير عمرو الجويلى، سفير مصر فى بلجراد "بويانا برسكوفيتش  Bojana Breskovic" مديرة المتحف الوطنى الصربى، الذى يعد أكبر وأقدم المتاحف فى منطقة البلقان والمقرر افتتاحه فى 28 يونيو الجارى بعد أن ظل مغلقًا للتجديد منذ عام 2003.

 

عمر و الجويلي 5

وكشف "الجويلى"، إثر جولة تفقدية بالمتحف، أنه تم الاتفاق على أن يكون أول نشاط بعد الافتتاح هو استضافة القاعة الرئيسية للمتحف "الإتريوم Atrium" لمائدة مستديرة فى 12 يوليو المقبل حول "مصر القديمة فى المجتمع الصربى" فى إطار حملة السفارة المعنونة "المصريات للجميع" التى تم تدشين كلمة دالة لها  #EgyptALLogy على شبكات التواصل الاجتماعى، خاصة فيس بوك وتويتر، والهادفة لتقريب تاريخ مصر القديمة إلى الجمهور غير المتخصص، لكن الشغوف فى ذات الوقت بالتعرف على تطور الحضارة الإنسانية.

السفير عمرو الجويلي
السفير عمرو الجويلي

ودعت "ليديا هام Lidija Ham" مديرة العلاقات العامة بالمتحف خلال اللقاء لمشاركة مصر فى الافتتاح معبرة عن التطلع لتعزيز التعاون مع كل من المتحف المصرى بالتحرير والمتحف المصرى الكبير، مبرزة أنه سيتم تجميع المقتنيات الخاصة بالحضارة المصرية القديمة، التي تشمل قناعًا جنائزيًا ومومياء في المتحف الوطني الصربى في المرحلة اللاحقة، بدلاً من تواجدها متفرقة فى عدة أماكن منها جامعة بلجراد.

السفير عمرو الجويلي فى المتحق
السفير عمرو الجويلي

وأوضح سفير مصر لدى صربيا أنه جارٍ التباحث عن آليات التعاون الثنائية مع مركز ترميم الآثار التابع للمتحف المصرى الكبير، مبرزًا أن افتتاح المتحف القومى لصربيا بعد التجديد يعد نقلة نوعية فى مجال الآثار فى البلقان لمكانته الثقافية وموقعه المميز وسط المدينة، ومن هنا سيكون لأول نشاط له عن مصر القديمة الأثر الكبير فى إبراز مكانة السياحة الثقافية لمصر من صربيا، ومن باقى دول البلقان؛ وذلك ضمن الشهر الثقافي لمصر فى صربيا بمناسبة 110 أعوام على إقامة العلاقات بين البلدين.


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