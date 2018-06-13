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القوات اليمنية تستعد لمعركة تحرير مدينة الحديدة

الأربعاء، 13 يونيو 2018 09:57 ص
القوات اليمنية تستعد لمعركة تحرير مدينة الحديدة الجيش اليمنى -أرشيفية
(أ ف ب)
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احتشدت القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها حول مدينة الحديدة الاستراتيجية، اليوم الأربعاء، تمهيدا لمحاولة اقتحامها،

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، فقد رفعت "قوات المقاومة اليمنية" المشتركة "جاهزيتها القتالية إلى الدرجة القصوى استعدادا وتأهبا لمعركة تحرير مدينة الحديدة من قبضة ميليشيات الحوثى".

ونقلت عن مصدر فى هذه القوات قوله "إن قوات كبيرة" وصلت إلى مشارف مدينة الحديدة فى غرب اليمن "معززة بتسليح متطور ومتكامل وعزيمة قتالية عالية لتواصل انتشارها على خطوط المواجهة لبدء معركة الحسم ودحر ميليشيات الحوثى والمخطط الانقلابى فى اليمن".


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