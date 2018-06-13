القوات الشرعية تصل إلى مشارف مطار الحديدة بدعم من قوات التحالف العربى

كتب سمير حسنى

كثفت بوارج وطيرانات التحالف العربى ضرباتها على ميلشيات الحوثى فى الحديدة، وكشف شهود عيان عن وقوع قصف مركز ومكثف للتحالف قرب ميناء الحديدة، وقال مراسل العربية إن القوات الشرعية تصل إلى مشارف مطار الحديدة بدعم من التحالف، وفقا لما أفادت به فضائية العربية فى خبر عاجل منذ قليل.

وأعلنت الحكومة اليمنية، أنها تمضى باستعادة الشرعية على كامل التراب اليمنى بدعم من التحالف، وأن استعادة ميناء الحديدة سيؤمن الملاحة البحرية ويقطع يد إيران، مشددة أنها ستعمل وبدعم من التحالف على إعادة الحياة للحديدة.