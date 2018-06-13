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الأربعاء، 13 يونيو 2018 04:55 م
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القبض على موظف استولى على 180ألف جنيه من الشباب بزعم توظيفهم فى القليوبية

الأربعاء، 13 يونيو 2018 03:41 م
القبض على موظف استولى على 180ألف جنيه من الشباب بزعم توظيفهم فى القليوبية اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية
القليوبية-نيفين طه
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تمكنت مباحث القليوبية بالتنسيق مع مباحث القاهرة والأموال العامة بالوزارة، من القبض على مستريح جديد يقوم بالنصب على الشباب بالاستيلاء على أموالهم بزعم تعينهم فى وظائف حكومية وأحيل المتهم للنيابة فتولت التحقيق.
 
 
كانت البلاغات تعددت أمام اللواء محمد الالفى مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية من العديد من المواطنين بتعرضهم للنصب والاستيلاء على أموالهم من قبل موظف بإحدى الجهات الحكومية بالمحافظة وآخر البلاغات من "بهاء ع"  وشخص آخر معه بقيام شخص يدعى "رضا م" 48 سنة موظف بإحدى الجهات الحكومية بالقليوبية بالاستيلاء على 180 ألف جنيه مقابل تعينهم فى أحد الجهات الحكومية.
 
 
فتم تكليف رئيس مباحث الأموال العامة بسرعة القبض على المتهم وتوصلت التحريات إلى أن المتهم موظف حكومى وسبق اتهامه فى 16  قضية "شيكات تبديد  ضرب" والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 3 قضايا وأنه استغل طبيعة عمله ومارس نشاطا إجراميا فى الاحتيال على المواطنين الحاصلين على مؤهلات دراسية مختلفة وزعم علاقته ببعض المسئولين بالعديد من الجهات الحكومية وقدرته على تعيينهم بوظائف مختلفة بها.
 
 
فتم التنسيق مع مباحث الوزارة ومباحث القليوبية والقى القبض على المتهم أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة قصر النيل  وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 


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