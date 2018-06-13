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القبض على عاطل قبل ترويجه الحشيش على زبائنه فى العيد بالمرج

الأربعاء، 13 يونيو 2018 12:20 م
القبض على عاطل قبل ترويجه الحشيش على زبائنه فى العيد بالمرج حشيش -أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى
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ألقت إدارة مكافحة المخدرات، القبض على عاطل وبحوزته 2 كيلو حشيش مخدرات العيد، قبل ترويجها على زبائنه وعملائه بمنطقة المرج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

وتلقى ضباط إدارة مكافحة المخدرات مفادها أن "أسامة.م.س.م" 39 سنة عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه فى 2 حكم حبس جزئى "تبديد" بإجمالى حبس سنتين وشهر، يزاول نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من دائرة قسم شرطة المرج مكانًا لتجارته غير المشروعة.

وبإعداد الأكمنة تم ضبطه حال استقلاله السيارة رقم ج ق ن 539 ماركة فيات125 "ملكه"، وتواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 2.250 كيلو جرام، ومبلغ مالى 150 جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تحركاته، فتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة التحقيقات.


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