القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المزارع بالنوبارية

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، من ضبط أخطر تشكيل عصابى لسرقة المزارع بالنوبارية.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم غرب النوبارية مفادها قيام كل من: "إ م ال ع" 20 سنة عاطل سبق اتهامه في 6 قضايا متنوعة، و"أ أ أ س" 17 سنة عاطل ومقيمان قرية بلال قسم غرب النوبارية، و"ي ال ع ي" 20 سنة عاطل ومقيم قرية أبواليسر قسم غرب النوبارية، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم يتزعمه الأول تخصص فىاإرتكاب وقائع سرقات المزارع بدائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات قامت عدة مأموريات استهدفت المتهمين المذكورين بمحال إقامتهم وأماكن ترددهم، أسفرت إحداها عن ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملاكى بحيرة ماركة شيفروليه فيراني اللون قيادة الثانى وبحوزة الأول سلاح نارى فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع، وبحوزة الثانى فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع وطلقة من ذات العيار.. وبحوزة الثالث سلاح ابيض "سكين".

وبمواجهتهم اعترافوا بارتكابهم واقعة المحضر جنح قسم غرب النوبارية "سرقة مزرعة "عن بلاغ "ال ح إ ص" 52 سنة فلاح ومقيم قرية بلال قسم غرب النوبارية، وواقعة المحضر جنح قسم غرب النوبارية "سرقة "عن بلاغ "ع م غ" 52 سنة خريج ومقيم قرية أدم قسم غرب النوبارية، وواقعة المحضر جنح قسم غرب النوبارية "سرقة مزرعة " عن بلاغ "ن ع م ال" 52 سنة فلاح ومقيم قرية سليمان قسم غرب النوبارية، وواقعة المحضر جنح قسم غرب النوبارية "سرقة مزرعة" عن بلاغ "ف م ع" 75 سنة فلاح ومقيم العامرية ثان الإسكندرية، وواقعة المحضر جنح قسم غرب النوبارية "سرقة مزرعة" عن بلاغ "س م ال" 39 سنة ميكانيكى ومقيم الوراق جيزة، وواقعة المحضر جنح قسم غرب النوباريه "سرقة مسكن " عن بلاغ "ه إ ع ح" 30 سنة مهندس ميكانيكى ومقيم مصر الجديدة القاهرة، وتحرر المحضر اللأزم وجارى العرض علي النيابة.