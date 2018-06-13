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الصين تساند قرار ترامب وقف المناورات العسكرية فى شبه الجزيرة الكورية

الأربعاء، 13 يونيو 2018 09:52 ص
الصين تساند قرار ترامب وقف المناورات العسكرية فى شبه الجزيرة الكورية الرئيس الصينى
(أ ف ب)
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أبدت الصين، اليوم الأربعاء، مساندتها لإعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وقف المناورات العسكرية الأمريكية على شبه الجزيرة الكورية مضيفة أن هذا يظهر أن اقتراح "التعليق المزدوج" الذى طرحته بكين كان عمليا.

جاءت تصريحات المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ فى إفادة صحفية يومية فى بكين.

وكانت الصين اقترحت ما اسمته بالتعليق المزدوج حيث تعلق كوريا الشمالية تجاربها النووية والصاروخية بينما تعلق الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية المناورات العسكرية بحيث يمكن للطرفين إجراء محادثات.

 

 


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