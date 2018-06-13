الصحفى كريم صبحى بـ"أحداث مجلس الوزراء": لا تجمعنى معرفة شخصية بأحمد دومة

كتب إيهاب المهندس

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، سماع الشهود فى إعادة محاكمة أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، وقال الشاهد كريم صبحى، الصحفى باليوم السابع، أنه لا تجمعه علاقة شخصية بالمتهم أحمد دومة، وإنما يعرفه كناشط سياسى.

وتعقد الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وعادل السيوى وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر.

ونادت المحكمة على شاهد الإثبات أحمد عبد الفتاح، الصحفى بالمصرى اليوم، وقال بعد حلف اليمن، إنه أجرى حوار مع المتهم أحمد دومة، أثناء الأحداث، وأشار إلى أنه نزل لتغطية الأحداث بعد تكليفه من الجريدة.

وعن سؤال المحكمة حول مكان تواجد المتهم أحمد دومة أثناء أحداث فض اعتصام مجلس الوزراء، قال الشاهد إن المتهم كان يقف مع الصحفيين عند تقاطع شارع مجلس الوزراء مع شارع القصر العينى، وأنه سمع أن أحد المعتصمين تم التعدى عليه ولكنه لم يرى الواقعة.

وأشار الشاهد إلى أنه أجرى حوارا مع المتهم أحمد دومة بصفته عضو شباب ائتلاف الثورة وليس كصحفى، وعن سؤال المحكمة للشاهد عن أنه أكد فى شهادته فى بداية الجلسة أنه لم يرى أحد يمسك بأى أسلحة أثناء تصويره للفيديو، فى حين أن الفيديو الذى سجله مع المتهم أحمد دومة يظهر خلفه شخصا يحمل عصا، وهنا رد الشاهد قائلا " الفيديو من فترة ولا يتذكر التفاصيل".

ونادت المحكمة على الشاهد الثانى بجلسة اليوم، كريم صبحى، الصحفى باليوم السابع، وقال بعد حلف اليمن، إنه لم يكن مكلف بتغطية الأحداث، وأنه قابل شاهد الإثبات هشام الشاذلى عقب أحداث مجلس الوزراء، ولا يذكر اليوم الذى قابل فيه الشاهد هشام الشاذلى، وأن الشاهد أخبره عبر الهاتف المحمول أنه صور فيديو ويريد أن ينشره.

وأضاف "صبحى" أنه تقابل مع الشاهد "هشام الشاذلى" بشارع عبد الخالق ثروت وأعطاه مقطع فيديو مدته قصيرة، وظهر فى المقطع شخص كان يقوم بتعبئة البنزين فى زجاجات والشخص كان يظهر من ظهره وجودة الفيديو رديئة والتصوير كان ليلا فلم تظهر ملامح من يقوم بتعبئة زجاجات المولوتوف.

وعن سؤال المحكمة عن قول الشاهد "هشام الشاذلى" فى التحقيقات بأن مقطع الفيديو الذى سلمه لك يظهر فيه المتهم أحمد دومة أثناء قيامه بتعبئة البنزين، وهنا رد "صبحى" قائلا :" ان الشاذلى أعطاه الفيديو وقال أن احد المتظاهرين يقوم بتعبئة زجاجات المولوتوف ولم يخبرنى بأن أحمد دومة هو من يقوم بتعبئة المولوتوف ولكن أخبرنى أن من يظهر فى الفيديو هو من ظهر فى حوار مع الإعلامى وائل الإبراشى".

وأضاف الصحفى كريم صبحى أنه لا تجمعه علاقة شخصية بالناشط وإنما يعرفه كناشط سياسى، وأن علاقته بهشام الشاذلى هى علاقة صحفى بمصدر.

وعن سؤال الدفاع للشاهد كريم صبحى حول قيام أحمد دومة بنشر مقالات على اليوم السابع، وهنا رد صبحى قائلا :" مش كل كاتب مقال صحفى، الصحفى أن يكون فى جريدة وله مصدر، البابا شنودة ليس صحفى وكان ينشر مقالات، والمحامى خالد أبو بكر ليس صحفيا وينشر مقالات، وليس شرط أن يكون كاتب المقال صحفيا مقيدا بنقابة الصحفيين".

وكانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد .

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.