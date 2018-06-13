السجن 5 سنوات لطالب ضبط بحوزته ترامادول بقصد الاتجار فى الجيزة

كتب ــ سليم على

عاقبت محكمة الطفل بالجيزة، طالب، بالسجن 5 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة "الترامادول" بالجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملى، وعضوية مستشارين شريف العصرة، وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وأمانة سر كريم مصطفى.

تحقيقات نيابة الأحداث بالجيزة، كشفت أن الأجهزة الأمنية بالجيزة تمكنت من ضبط حدث يدعي "إسماعيل ي ا"، طالب،17 سنة، محرزا سلاح أبيض وتم ضبطه واستخلاصه منه.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه بتفتيش المتهم عثر على أقراص من مخدر الترامادول ومبلغ مالى من حصيلة تجارته، وهاتف محمول يتواصل من خلاله مع زبائنه، والسلاح الابيض للدفاع عن تجارته، وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات بغرض الاتجار.