الرئيس اليمنى يبحث مع ولى عهد أبو ظبى العلاقات بين البلدين وآفاق تعزيزها

عقد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، وولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء أمس، قمة تناولت جوانب العلاقات الأخوية المميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآفاق تعزيزها وتطويرها على مختلف الصعد.

ومن جانبه أشاد الرئيس عبدربه منصور هادى بمواقف دولة الإمارات قيادة وشعبا والتى جسدتها إلى جانب أشقاءهم في اليمن وعمدتها بدماء أبنائها الزكية فى محراب الدفاع عن الهوية الواحدة والمصير المشترك والتى ستظل على الدوام محل فخر واعتزاز جميع أبناء اليمن.

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية بين اليمن و دولة الإمارات العربية المتحدة والجهود المشتركة في إطار تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، والتطورات المتعلقة بتكثيف الجهود لتحرير باقى المناطق اليمنية التى لازالت تحت سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من ايران.

من جانبه عبر ولي عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن سروره بلقاء أخيه الرئيس عبد ربه منصور هادى، مؤكدا على مواقف الإمارات الأخوية المتينة والصادقة مع اليمن قيادة وشعبا، ودعم جهود فخامة الرئيس لتحقيق أهداف التحالف العربي في استعادة اليمن من مليشيات الانقلاب وعودتها سالمة مزدهرة معافى مثلما كانت اليمن السعيد.

وقال، إن من محاسن الظروف أن يأتى هذا اللقاء الأخوي الرمضانى المبارك متزامنا مع ذكرى تحرير عدن، و ستتوالى الانتصارات ووقوف الإمارات والمملكة والتحالف مع اليمن وقيادتها الشرعية لعودة البسمة والأمل التى يستحقها الشعب اليمني الشقيق.

وقال سيظل مصيرنا واليمن واحد لمشاركتنا معاً الألم والدم وتربطنا معا صلة الرحم وأواصر القربا.

كما تناول اللقاء جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالوضع الميدانى والإغاثى والإنسانى وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وكان الرئيس عبد ربه منصور هادى رئيس الجمهورية، قد وصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبى فى وقت سابق من مساء الْيَوْمَ، وكان في استقباله وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة المجلس الوطنى للإعلام سلطان أحمد الجابر وسفير الإمارات لدى اليمن سالم خليفة الغفلى وسفير اليمن لدى الإمارات فهد المنهالي.

وقد أجريت للرئيس المراسم المعتادة مستعرضا حرس الشرف الذى اصطف لتحيته.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمى وسفير اليمن لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة السفير فهد المنهالي، ومن الجانب الإماراتي سمو الشيخ حمدان بن زايد آل وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ‏وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.





الرئيس عبد ربه يبحث مع ولي عهد أبو ظبى العلاقات بين البلدين وآفاق تعزيزها



جانب من جلسة المباحثات

هذا وقد عاد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، مساء اليوم، الى مقر إقامته المؤقت فى العاصمة السعودية الرياض .