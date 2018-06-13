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الديمقراطي الكردستاني: تحالف "سائرون – فتح" بداية خارطة سياسية تتجاوز الجمود

الأربعاء، 13 يونيو 2018 09:56 م
الديمقراطي الكردستاني: تحالف "سائرون – فتح" بداية خارطة سياسية تتجاوز الجمود برزانى
كتب أحمد جمعة
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أعلن مسئول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في القاهرة شيركو حبيب،  أن المكتبين  السياسيين للحزبين الديمقراطي الكردستاني، و الاتحاد الوطني الكردستاني، أصدرا بيانا مشتركا حول موقفيهما من تحالف (سائرون برئاسة الصدر- و الفتح برئاسة العامري).
 
وقال حبيب فى بيان لمكتب حزبه بالقاهرة اليوم الأربعاء، إن التحالف سيكون بداية خارطة سياسية وتحالف جيد، من أجل تجاوز جمود الوضع السياسي.
 
واضاف حبيب أن الحزبين أكدا على  تجنب الحزبين وشعب كردستان خطر الانزلاق في تلك المشاكل، وبذلا جهوداً كبيرة، وسيكونان دائماً جزءاً من الحل، حسب الدستور وأعراف وقوانين الانتخابات.
 
وتابع "لهذا الغرض زار وفد مشترك من الجانبين بعد الانتخابات جميع الأطراف السياسية العراقية وأطلعهم على مواقف الحزبين، والاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي سيتوصلان إلى موقف مشترك وسيشكلان بأقرب وقت وفداً تفاوضياً مشتركاً، كما يأملان من جميع الأطراف الكردستانية والعراقية تغليب النقاط المشتركة على نقاط الخلاف، وأن تشكل معاً حكومة توافقية وطنية عبر التحلي بروح المسئولية للحفاظ على وحدة الصف الوطني". 
 
وأعلن أمس الثلاثاء، عن تحالف بين "سائرون" المدعوم من مقتدى الصدر، وتحالف الفتح برئاسة هادي العامري لتشكيل الكتلة الأكبر.
وقال الصدر في مؤتمر صحفي مشترك مع العامري عقد في منزله بالحنانة في النجف، إن "تحالف الفتح وسائرون جاء ضمن الفضاء الوطني"، مضيفاً أن التحالف "يحافظ على التحالف الثلاثي مع الحكمة والوطنية."
 
وفاز تحالف "السائرون" في الانتخابات الأخيرة بـ 53 مقعدا و تحالف الفتح بـ 47 مقعدا و النصر بـ 43 مقعدا و الديمقراطي الكردستاني ب 28 مقعدا و دولة القانون 24 مقعدا و تيار الحكمة 22 مقعدا.
وفي وقت سابق عقد  السائرون و الحكمة و كتلة العلاوي تحالفا ثلاثيا و انضم إليهم تحالف الفتح مؤخرا.
 
 

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