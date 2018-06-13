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التحقيق مع موظفين لاستيلائهما على 1068 بطاقة تموينية بالفيوم

الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:35 م
التحقيق مع موظفين لاستيلائهما على 1068 بطاقة تموينية بالفيوم اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم
الفيوم - رباب الجالي
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تجرى نيابة ابشواى التحقيق مع مدير مكتب تموين وموظف بالمكتب، بمركز الشواشنة، بعدما تم ضبطهما وبحوزتهما 1068 بطاقة تموين ذكية، لاستخدامها لصرف نقاط التموين من الخبز والدقيق.

 

 وكان اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من قسم مباحث التموين بالمحافظة، بأن كلا من "ر.ع" (48 سنة - مدير مكتب تموين) بإحدى قرى مركز الشواشنة، ومقيم بقصر الجبالى، "ص.ع" (48 سنة-موظف بمكتب التموين)، ومقيم بقرية المشرك قبلى دائرة مركز الشواشنة، للاحتفاظ بعدد من بطاقات التموين الذكية المسلمة إليهما بطبيعة عملهما لتسليمها لمستحقيها.

 

وتبين أن البطاقات التموينية المضبوطة، عددها 1068 بطاقة تموين ذكية، خاصة بكلا من "حمدي.ع" و"حسين.ا"، والمقيمان بمركز الشواشنة، وآخرين، واستخدامها لصرف نقاط التموين خبز، ودقيق.

 

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، واقتسام حصيلة متحصلات صرف نقاط التموين.

 

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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