التحالف العربى: ميليشيات الحوثى تتعمد تفخيخ مبانى المؤسسات فى الحديدة

أيمن رمضان

قال المتحدث باسم التحالف العربى العقيد الركن تركى المالكى، إن الميليشيات الحوثية التابعة لإيران تتعمد تفخيخ مبانى المؤسسات فى الحديدة، خاصة الميناء، لافتاً إلى أن الحكومة اليمنية اتخذت قرارا بالتقدم لتحرير نحو المدينة، مشددا على أن الجيش اليمنى والمقاومة تمكنت من التقدم بخطى مدروسة نحو الحديدة.

وأضاف المالكى، خلال تصريحات خاصة لفضائية "سكاى نيوز" عربية، أن التحالف يتعامل مع السيناريوهات المحتملة طبقا لسير العمليات على الأرض، وتابع:"العامل الإنسانى من أهم أولويات التحالف لحماية المدنيين داخل الحديدة.. ونطبق القانون الدولى الإنسانى لكن الميليشيات الحوثية تمنع المدنيين من الخروج للمناطق الآمنة".

وشدد المتحدث باسم التحالف العربى، على أن تحرير الحديدة سيعود بالخير على كل سكان المدينة، وتابع:"بعد تحرير ميناء الحديدة سيتم تقديم كل التسهيلات للسفن الإغاثية للشعب اليمنى".