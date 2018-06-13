البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "بئر اسل للمشروعات السياحية" بقيمة 61 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة بئر اسل للمشروعات السياحية، لعدد 61.8 ألف سهم بقيمة 61.8 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم الشركة المصرية الحديثة للكبريت لعدد 7575 سهما بقيمة 2.7 مليون جنيه.

وجرى تنفيذ صفقة على أسهم شركة هايبر وان للتجارة لعدد 2.3 مليون سهم بقيمة 2.3 مليون جنيه، وتنفيذ صفقة على أسهم شركة أورينت للإنشاءات والتنمية العقارية لعدد 124 ألف سهم بقيمة 1.2 مليون جنيه.

ووفقًا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة، 70.1 مليون جنيه بكمية تداول بلغت 2.6 مليون ورقة مالية.