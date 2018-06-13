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الإندبندنت: حزب سياسى هولندى ينظم مسابقة كاريكاتورية لرسم النبى محمد

الأربعاء، 13 يونيو 2018 02:59 م
الإندبندنت: حزب سياسى هولندى ينظم مسابقة كاريكاتورية لرسم النبى محمد النائب الهولندى خيرت فيلدرز
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن السياسى الهولندى المناهض للإسلام، خيرت فيلدرز، سينظم مسابقة كاريكاتورية لرسم النبى محمد، فى مكاتب حزبه البرلمانية.
 
 
وقال حزب الحرية، الذى سبق وأن دعا إلى حظر القرآن، إن المسابقة تمت الموافقة عليها من قبل وكالة مكافحة الإرهاب فى البلاد.
 
 
وسيقيم الرسوم من قبل رسام الكاريكاتير الأمريكى بوش فاوستن، الفائز فى منافسة مماثلة بتكساس منذ ثلاث سنوات، استهدفها مسلحان مسلمان.
 
 
وأوضحت الصحيفة أن نشر صور للنبى بالنسبة للمسلمين يعد إساءة لافتة إلى أن الرسوم الكاريكاتورية التى تصوره أثارت فى السابق استجابات عنيفة.
 
 
وقال فيلدرز: "حرية التعبير مهددة، خاصة بالنسبة إلى منتقدى الإسلام". "يجب ألا نقبل ذلك أبدا. حرية التعبير هى أهم حريتنا".
 
 
وكان النائب اليمينى المتطرف دعا فى السابق إلى إغلاق المساجد والمدارس الإسلامية وإلى فرض حظر شامل على المهاجرين المسلمين. وفى عام 2016  أدين بالتحريض على الكراهية والتمييز. 
 
 

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الاسلام

خيرت فيلدرز

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حزب الحرية الهولندى

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