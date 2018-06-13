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الأربعاء، 13 يونيو 2018 03:37 م
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"الأوقاف" توضح حكم اجتماع صلاتى العيد والجمعة

الأربعاء، 13 يونيو 2018 02:43 م
"الأوقاف" توضح حكم اجتماع صلاتى العيد والجمعة وزارة الأوقاف
كتب لؤى على
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أكدت وزارة الأوقاف أنه حال اجتماع العيد والجمعة فإن جميع المساجد والساحات المخصصة لصلاة العيد المعتمدة من وزارة الأوقاف ستقوم بصلاة العيد تطبيقًا لسنة النبى (صلى الله عليه وسلم)، كما سيتم أداء صلاة الجمعة بجميع المساجد التى تقام فيها الجمعة فى سائر الجمع، كل إمام أو خطيب فى مسجده.

وتابعت فى بيان لها: أما بالنسبة لعموم المصلين فالأفضل لمن يتيسر له حضور الجماعتين أن يفعل، أما من يشق عليه حضور الجماعتين لبعد مسافة أو نحوه كبعض سكان المناطق الجبلية أوالصحراوية البعيدة عن أماكن إقامة الجمع والأعياد فلهم فى ذلك اليوم الأخذ برخصة الاكتفاء بحضور إحدى الجماعتين عن حضور الجماعة الأخرى، على نحو ما رخص النبى (صلى الله عليه وسلم) لبعض الأعراب الذين كانوا يسكنون بعيدًا عن المدينة وضواحيها إمكانية الاكتفاء بحضور إحدى الجماعتين، فلا حرج حينئذ على من أخذ بالرخصة، سواء بحضور صلاة العيد، وصلاته الجمعة ظهرًا، أم الاكتفاء بحضور الجمعية.

وعلى من أخذ برخصة الاكتفاء بحضور العيد عن الجمعة من هؤلاء أن يصلى الجمعة ظهرا أربع ركعات، أما من تيسر الأمر له ولَم يجد مشقة فى حضور الجماعتين فالأولى حضورهما بغية الأجر والثواب العظيم.

 


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