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الأربعاء، 13 يونيو 2018 11:33 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

الأربعاء، 13 يونيو 2018 09:42 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء محمد صلاح
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادًا مختصرًا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات، السياسية والاقتصادية الرياضية فى مصر والعالم، اليوم الأربعاء، وعلى رأسها تأكيد مصادر مطلعة، أن الوزراء الجدد بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ستؤدى اليمين الدستورية غدا الخميس.

 

مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية غدا

1

 

الرئيس السيسي يجتمع بمحافظ البنك المركزى ويؤكد أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدى

2

 

الرقابة الإدارية تحارب الفساد.. تضبط عصابة الاستيلاء على السولار المدعم.. وتُسقط مسئولا بنكيا أفشى مواعيد التفتيش على شركات الصرافة.. وتلقى القبض على محام وصحفى انتحلا صفة مسئولين وتقاضيا رشاوى

3

 

"التموين" تخفض أسعار الكعك والبسكويت مرة ثانية 20% وتطرحها ضمن نقاط الخبز

4

 

وزير الداخلية: التعامل بحسم مع محاولات الخروج عن القانون فى العيد

5

 

البحوث الفلكية تستطلع غدا هلال شوال وتكشف: العيد الجمعة فلكيا.. ومعهد الفلك: صلاة عيد الفطر فى القاهرة الساعة الخامسة و18 دقيقة

 

 

6

 

الأرصاد: طقس شديد الحرارة أول وثانى أيام العيد والعظمى بالقاهرة 42 درجة

7

 

الذهب يواصل التراجع فى مصر.. وعيار 21 يسجل 643 جنيها للجرام

8

 

فوز أمريكا وكندا والمكسيك بتنظيم كأس العالم 2026

9

محمد صلاح يشارك فى التدريبات الجماعية للفراعنة لأول مرة.. ومنتخب مصر يصل مدينة ايكاترنبرج الروسية استعدادا لمواجهة أوروجواى بالمونديال

 
 

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