اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادًا مختصرًا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات، السياسية والاقتصادية الرياضية فى مصر والعالم، اليوم الأربعاء، وعلى رأسها تأكيد مصادر مطلعة، أن الوزراء الجدد بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ستؤدى اليمين الدستورية غدا الخميس.

مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية غدا

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