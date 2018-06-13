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اعتقال تونسى وزوجته بعد العثور على مادة سامة فى شقتهما بألمانيا

الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:39 م
اعتقال تونسى وزوجته بعد العثور على مادة سامة فى شقتهما بألمانيا الشرطة الألمانية - ارشيفية
(أ ف ب)
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أوقف تونسى وزوجته مساء الثلاثاء فى المانيا بعد العثور فى شقتهما على "مادة سامة" مفترضة لكنها غير محددة، كما أعلنت الأربعاء الشرطة التى "لا تستبعد إطارا إرهابيا".

وقد التأمت النيابة العامة التى تنظر فى قضايا الإرهاب، لكنها لم تدل بأى تعليق حول القضية. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية ان المحققين يحاولون أن يحددوا ما إذا كان الزوجان يحضران لهجوم.

واعتقلت وحدات خاصة من الشرطة الزوجين مساء الثلاثاء فى كولونيا، وما زالت فى حالة تأهب، كما قالت فى بيان شرطة هذه المدينة الواقعة غرب المانيا.

وكانت الشرطة تشتبه بوجود "مادة سامة" فى شقة الزوجين، لكن المادة كانت تخضع للتحليل صباح الأربعاء، وقال المتحدث باسم الشرطة اندرى فاسبيندر لوكالة الأنباء الألمانية "قررنا التحرك سريعا لاستبعاد اى خطر".

وذكرت شبكة "ان-تى في" الاخبارية ان الزوجة المانية واعتنقت الإسلام فى الفترة الاخيرة. وعهد بالأطفال الذين لم يحدد عددهم، إلى الأجهزة الاجتماعية فى مدينة كولونيا، كما اوضحت الشرطة.

وبثت شبكات التلفزة الالمانية صباح الأربعاء مشاهد ذهاب وأياب لعناصر الشرطة العلمية الذين يرتدون البسة حماية خاصة، بسبب المادة التى عثر عليها لدى الزوجين على ما يبدو.

والسلطات الألمانية فى حالة تأهب بسبب العدد الكبير للهجمات الجهادية التى حصلت فى السنوات الأخيرة او التى يمكن أن تحصل.

وقد نفذ أخطرها فى ديسمبر 2016، تونسى فى الثالثة والعشرين من عمره هو أنيس عامرى الذى نفذ اعتداء بشاحنة على سوق للميلاد فى برلين. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الذى أسفر عن إثنى عشر قتيلا.

 


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