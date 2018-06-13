اجتماع فى باريس لقادة أجهزة الشرطة بعدة مدن من العالم لبحث مكافحة الإرهاب

(أ ف ب)

جمع قائد شرطة باريس الثلاثاء ممثلين عن أجهزة الشرطة فى عدد من مدن العالم الكبرى التى "طاولها الإرهاب" لتبادل التجارب الأمنية، على ما أفاد صحفى فى وكالة فرانس برس.

والتقى ممثلون عن شرطة تورونتو وستوكهولم وبروكسل وسيدنى ونيويورك ولندن وميلانو لأكثر من ساعتين لتبادل تجاربهم مع رئيس شرطة باريس ميشال ديلبيش وأجهزته.

وقال ديلبيش "التهديد عالمى والإرهاب لا يعرف حدودا، إننا نواجه الإشكاليات ذاتها وتبادل المعلومات بصورة جماعية هو على الدوام رهان مثمر".

وفى ختام الاجتماع المغلق، زار المدعوون غرفة قيادة مديرية الامن العام والسير.

من جهتها قالت كريسيدا ديك من لندن للصحافيين "من المفيد جدا التقاء مسؤولين من مدن أخرى. نواجه جميعا تهديدات مماثلة، ونجابهها بالوسائل ذاتها لكن يبقى من الممكن أن نغنى بعضنا البعض".

وتابعت "أحيانا تكون الثقافة أو الرد القانونى مختلفا، لكن الأمور المشتركة بيننا أكبر من الاختلافات بيننا" مشددة على أن "فرقنا تتواصل لكن من المهم أيضا أن يتواصل المسؤولون".

وقال جيمس أونيل من نيويورك "يمكننا أن نطلع على الردود التى نقدمها واستراتيجياتنا وتكتيكاتنا" مضيفا أنه خلال مثل هذا اللقاء "يمكننا ربط اسم ما بوجه، التكلم بصورة شخصية، نقيم علاقة لأن هذا المطلوب، إقامة علاقة وتبادل معلومات".

تواجه فرنسا تهديدا متواصلا منذ أن شهدت موجة من الاعتداءات الجهادية عام 2015. وقام فرنسى فى العشرين من العمر من مواليد الشيشان الشهر الماضى بمهاجمة مارة بالسكين فى حى الأوبرا الباريسى ما أسفر عن مقتل رجل، وتبنى الاعتداء تنظيم داعش.