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إنفوجراف.. معركة تحرير الحديدة باليمن

الأربعاء، 13 يونيو 2018 03:31 م
إنفوجراف.. معركة تحرير الحديدة باليمن اليمن
كتب محمد جمال - وكالات الأنباء
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شنت القوات اليمنية الأربعاء هجوما واسعا بهدف اقتحام مدينة الحديدة والسيطرة عليها، بعدما حصلت على الضوء الأخضر من التحالف العربى، وسط تحذيرات من احتمال تفاقم الأزمة الانسانية فى اليمن جراء العملية.

وتقع مدينة الحديدة فى وسط الساحل الغربى لليمن المطل على البحر الاحمر، وتبعد نحو 180 كلم عن الحدود السعودية فى أقصى شمال اليمن. كما تقع على بعد نحو 230 كلم غرب العاصمة صنعاء الخاضعة أيضا لسيطرة المتمردين.

ومدينة الحديدة هى مركز المحافظة التى تحمل الاسم نفسه، ويبلغ عدد سكانها بحسب وكالات تابعة للامم المتحدة نحو 600 ألف شخص، نصفهم تقريبا من الاطفال، وهى أكبر مدن غرب اليمن، ونشرتشبكة سكاى نيوز عربية إنفوجراف يوضح أهمية تلك المعركة.

الحديدة

ومدينة الحديدة ذات طبيعة مفتوحة، وترتبط بطريق رئيسى مع العاصمة صنعاء يمتد بطول أكثر من 200 كلم. وتحيط بالمدينة سهول ومناطق زراعية تغطيها الاشجار الكثيفة لكنها خالية من الجبال.

وتضم مدينة الحديدة ميناء ومطارا، ويتحكم التحالف العسكرى بحركة ادخال المساعدات والبضائع الى الميناء، بينما ان المطار متوقف عن العمل منذ سنوات.

ويقع مطار الحديدة فى جنوب المدينة، ويبعد نحو عشرة كلم عن مينائها، ثانى أكبر موانئ المين بعد ميناء عدن فى الجنوب.

ويعتبر ميناء مدينة الحديدة أحد أهم شرايين الحياة الرئيسية فى اليمن، اذ تمر عبره 80 بالمئة من الواردات. وهو المدخل الرئيسى للمساعدات الموجهة إلى نحو ثمانية ملايين من السكان معظمهم فى المناطق الواقعة تحت سلطة المتمردين الحوثيين.

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وبعيد اطلاق الحوثيين لصاروخ بالستى فى الرابع من نوفمبر باتجاه السعودية تم اعتراضه فوق مطار الرياض، شدد التحالف العسكرى لثلاثة أسابيع القيود عبر إغلاق كل المنافذ اليمنية، وبينها ميناء الحديدة.

وانتهت مساء الثلاثاء مهلة منحتها الامارات التى تقود القوات الموالية للحكومة فى معاركها فى محافظة الحديدة، الى الامم المتحدة من أجل التوصل لاتفاق لاخراج المتمردين من ميناء الحديدة.

وكانت الأمم المتحدة سحبت فى وقت مبكر الإثنين كل موظفيها الدوليين من مدينة الحديدة.

ويرى مسؤولون خليجيون أن السيطرة على مدينة الحديدة ستجبر الحوثيين على العودة الى طاولة المفاوضات، لكن المتمردين يقولون ان التصعيد فى المدينة الاستراتيجية يصعب امكانية التوصل الى حل سياسي.

ميناء الحديدة

هو أكبر موانئ اليمن والوحيد الذى يسيطر عليه مليشيات الحوثى الإيرانية وبتحريره يتم إحكام الخناق على الميليشيات ضمن مناطق جغرافية محددة، ويبعد الميناء عن صنعاء نحو 226 كم وتبلغ مساحة المحافظة نحو 13500 كم ويبلغ طول ساحلها نحو 300كم

ماذا يعنى تحرير الحديدة ؟ 

يشكل الميناء وسيلة الحوثيين للحصول على الموارد المالية وبالتالى بتمويل مجهودها الحربى وبتحريره تفقد أهم مصادر الدعم المالى.

سيطرة الحوثيين عليه تساعدعهم فى الحصول على الأسلحة من إيرانـ والتحكمم بالمساعدات الغذائية والطبية لمساعدة الشعب اليمنى، كما تتخذ الميليشيات من ميناء الحديدة قاعدة لاستهداف حركة الملاحة الدوليى بالبحر الأحمر.

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وكتب وزير الدولة الاماراتى للشؤون الخارجية أنور قرقاش فى حسابه بتويتر إن "تحرير المدينة والميناء سيخلق واقعا جديدا ويعيد الحوثيين الى المفاوضات".

فى المقابل دعا المتمردون فى بيان المجتمع الدولى اإى "الضغط باتجاه وقف التصعيد فى الساحل الغربى وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات السلام".

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