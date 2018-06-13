إعلان الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات النقابات العامة غدًا

كتب محمود راغب

تعلن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين لانتخابات مجالس إدارة النقابات العامة، للدورة النقابية 2018 /2022، غدا الخميس، علي أن تجرى الانتخابات في النقابات التي لم تفز بالتزكية سواء علي مستوي الرئيس أو الأعضاء والتي تضم جميعها 27 نقابة عامة ، وذلك عقب إجازة العيد 19 يونيو وإعلان النتائج وإيداع الأوراق في اليوم التالي.

وكانت وزارة القوي العاملة قد انتهت أمس الثلاثاء، من تسليم الكشوف الأولية بأسماء المرشحين لمندوب كل نقابة مفوض بخطاب تفويض معتمد ليقوم بدوره بإعلان النتيجة في مقر كل نقابة .

ومن المقرر إجراء الطعون والبت فيها علي أسماء المرشحين، اليوم الأربعاء ، وكانت اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية قد أعلنت الكشوف الأولية لأسماء المرشحين لانتخابات مجالس إدارة النقابات العامة أمس الثلاثاء.

وكان وزير القوي العاملة محمد سعفان قد أعلن النتائج شبه النهائية -قبل إجراء الطعون عليها - لمجالس إدارة النقابات العامة مشيرا إلي أنها أسفرت عن الفوز بالتزكية في رئاسة 16 نقابة عامة هي : الغزل والنسيج ، عبد الفتاح إبراهيم، والصناعات الهندسية، خالد الفقي ، والصناعات الغذائية، خالد عيش، الزراعة والري ، محمد سالم ، الصحافة والطباعة والإعلام، مجدي البدوي، النقل البري، جبالي المراغي، النقل البحري، حسام الدين مصطفي، النقل الجوي ، حسن شحاته ، المرافق العامة، عادل نظمي ، البنوك والتأمينات ، جمال العقبي، الإنتاج الحربي، سعيد النقيب، التجارة، محمد وهب الله ، المناجم والمحاجر ، محمد عرابي، الخدمات الصحية، علي عبد الباسط، الخدمات الإدارية، هشام فاروق، هيئة النقل العام، مجدي حسن .

كما فاز بالتزكية أعضاء 13 نقابة عامة، وسيتم إجراء الانتخابات علي مستوي الرئيس والأعضاء في 9 نقابات ، وفي 4 نقابات للأعضاء فقط ، وانتخاب رئيس في نقابة واحدة.

وأوضح أن انتخابات الاتحادات النقابية العمالية سوف يفتح باب الترشح لها 23 يونيو الجاري، وإعلان أسماء المرشحين في اليوم التالي، والطعون والبت فيها 25 يونيو، وإعلان الكشوف النهائية في اليوم التالي، على أن تجرى الانتخابات 27 يونيو المقبل وإعلان النتائج وإيداع الأوراق في اليوم التالي.

أكد الوزير ، أن الوزارة حريصة على أن تكون العملية الانتخابية للنقابات العامة، تسير بانتظام والتزام، وأي معوقات تظهر لأي مرشح نحاول أن نزيلها فورا، مشيرا إلي أننا قمنا بالتيسير والتسهيل على المرشحين بتلك المرحلة، حيث ينص قانون التنظيمات النقابية علي أن يقدم المرشح جميع الأوراق المطلوبة للترشح، ولكننا يسرنا عليهم بالنسبة للمرشح الذي تقدم من قبل لانتخابات اللجان النقابية، عليه أن يتقدم بشهادة من مديريات القوي العاملة التابع لها تفيد بأنه تقدم بكل بهذه الأوراق خلال مرحلة اللجان النقابية، وذلك بديلا عن تقديم جميع الأوراق مرة أخرى، مثل الفيش، والشهادة الصحية، وغيرها.

وحول التغييرات التي حدثت في مجالس إدارة اللجام النقابية، قال الوزير : بالطبع نسبة التغيير التي حدثت في هذه الدورة بمجالس إدارة اللجان النقابية فاقت الـ 85%، ولكننا تعودنا خلال الدورتين النقابيتين الآخرتين أن نجد نسبة التغيير 80%، ولكنه كان لا يفيد التنظيم النقابي من قبل، والفارق في هذه الدورة، أننا سنستغل تلك التغييرات بعد انتهاء الانتخابات العمالية بالكامل، في دعم القيادات النقابية الجديدة بالتثقيف والتوعية وإعلامها بما يمسها ويمس العمال من قوانين واتفاقيات، ليصبح لديها إدراك، وتكون لديها دعائم استمرارية بوعي وفكر، حتى يصبح النقابي قادرا على مناقشة مشاكل العاملين بوعي، وإذا نجحنا في ذلك فسيكون التغيير مؤثر للغاية، وسيعطي نتاج يفيد العمال والتنظيم النقابي.