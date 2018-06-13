إصابة شخصين فى مشاجرة لخلافات الجيرة بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أصيب شخصان بإصابات متفرقة، إثر نشوب مشاجرة حادة لخلافات الجيرة بدائرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بنشوب مشاجرة، وسقوط مصابين بدائرة المركز .

بالانتقال والفحص تبين أن طرفى المشاجرة كل من، طرف أول "م أ م" عامل مصاباً بجرح شبه نافذ بالصدر، وجرح قطعى بالبطن، وتم نقله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى، وزوج شقيقته "ر ع ع" ونجل عم الثانى "ص ع" لم يستجوبا، وطرف ثان "ر س ف" فلاح مصاباً بجرح قطعى بالذراع الأيسر مع قطع بالعضلات، وتم نقله لمستشفى الباجور العام وجميعهم مقيمين دائرة المركز .

وبسؤال الطرفين، اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب، وإحداث إصابته لخلافات بينهم بسبب الجيرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .