إحالة إثيوبى للجنايات بعد إلقائه سيدة من الطابق السابع لفشله فى سرقتها

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة جنوب القاهرة، بإحالة طالب إثيوبى الجنسية للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، لاتهامه بإلقاء ربة منزل إثيوبية الجنسية، من بلكونة عقار بمنطقة دار السلام، بعد فشله فى سرقتها .

تلقى رجال مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالى بسقوط سيدة من علو بعقار بحدائق المعادى، وبالانتقال والفحص تم العثور على جثة "سارة ب و" 29 سنة، ربة منزل، إثيوبية الجنسية، توفيت إثر إصابتها بكسر بقاع الجمجمة والفك وجرح قطعى بمنتصف الرأس .

ومن خلال الاستماع لشاهدي الواقعة كلا من "وليد ع س" 35 سنة، حداد، و"محمد ا ص" 34 سنة، صاحب محل فراشة، واللذان قررا بأنهما أثناء تواجدهما أمام العقار محل الواقعة تنامى إلى سمعهما صوت استغاثة المجني عليها وشاهدا أحد الأشخاص أثناء قيامه بالتشاجر معها ودفعها من شرفة العقار.

على الفور تم استهداف الشقة محل الواقعة وأمكن ضبط "روزا داويد عمر" 18 سنة، طالب، إثيوبى الجنسية، مصاب بخدوش بالوجه، أثناء اختبائه داخل إحدى الغرف، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأنه أثناء تواجده بصحبتها بالشقة حاول سرقة الفي دولار كانت بحوزتها فقاومته وتوجهت الى شرفة شقتها للاستغاثة بالأهالى، الا أن المتهم دفعها ما أدى لسقوطها وحدوث إصابتها التى أودت بحياتها .