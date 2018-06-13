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أمين الأعلى للآثار: مستعدون لاستقبال الزائرين بالمتاحف والمواقع الأثرية خلال العيد

الأربعاء، 13 يونيو 2018 10:50 م
أمين الأعلى للآثار: مستعدون لاستقبال الزائرين بالمتاحف والمواقع الأثرية خلال العيد وزير الاثار
كتب أحمد منصور
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قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن جميع المتاحف و المواقع الأثرية لاستقبال الزائرين خلال أيام عيد الفطر المبارك.
 
وأوضح الدكتور مصطفى وزيرى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تواصل مع جميع رؤساء القطاعات لمتابعة سير العمل داخل المتاحف والمواقع، مشددا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل الحركة للزائرين خلال الزيارة، وتواجد أفراد الأمن والأثريين والمفتشين بصفة دورية بالمناطق الأثرية.
 
وأضاف الدكتور مصطفى وزيرى، أن هناك غرف عمليات داخل المتاحف والمواقع الأثرية لمنع حدوث أى تجاوزات تضر بالأثر، كما سيرافق الزائرين مفتشى الآثار لتقديم الشرح الوافى لجميع الزوار، متمنيا أن تعود هذه الأيام بكل الخيى لجميع المصريين.
 
 

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