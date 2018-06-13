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أسهم أوروبا تنخفض صباحا مع ترقب المستثمرين لقرار المركزى الأمريكى

الأربعاء، 13 يونيو 2018 10:54 ص
أسهم أوروبا تنخفض صباحا مع ترقب المستثمرين لقرار المركزى الأمريكى بورصات عالمية - صورة أرشيفية
لندن (رويترز)
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سجلت التعاملات فى الأسهم الأوروبية تذبذبا فى المعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، فى الوقت الذى يترقب فيه المستثمرون المزيد من الإرشادات من مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) حول مستقبل زيادة أسعار الفائدة الأمريكية، بينما انخفضت أسهم انديتكس مالكة زارا بعد نتائج الأعمال وهبطت أسهم جست إيت بسبب اشتداد المنافسة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.1% فيما تراجع المؤشران داكس الألمانى وفايننشال تايمز 100البريطانى 0.2 %.

وحافظت إيطاليا على أدائها الذى يفوق السوق ليرتفع مؤشرها 0.2 %.

وانخفضت أسهم انديتكس 2.3 %، بعد أن قفزت عند الفتح بعد أن أظهرت نتائج أعمال الشركة عن الربع الأول هوامش تفوق التوقعات.

وقادت انديتكس المؤشر إيبكس للانخفاض ليسجل أداء دون المؤشرات الأوروبية المناظرة له منخفضا 0.7 %.

وانخفضت أسهم جست إيت 7.2 % لتتصدر الأسهم المتراجعة على المؤشر ستوكس 600 فى الوقت الذى يقيم فيه المستثمرون تصاعد المنافسة بعد أن قالت ديلفيرو إنها ستسمح للمطاعم باستخدام وسائلها الخاصة لنقل طلبيات الطعام التى يتم طلبها عبر تطبيقها.

 

 


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