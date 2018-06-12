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5 صور تروى قصة القمة التاريخية بين "ترامب" و"كيم"

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 04:18 م
5 صور تروى قصة القمة التاريخية بين "ترامب" و"كيم" ترامب وكيم
كتبت ريم عبد الحميد
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دخل الرئيسان الأمريكى دونالد ترامب وكيم جونج أون التاريخ، اليوم الثلاثاء 12 يونيو، عندما ابتسما وتصافحا أمام علمى بلديهما أمام أنظار العالم. وهذه اللحظات سيتذكرها التاريخ، كما تقول مجلة "تايم" الأمريكية بمجموعة من الصور.

1- المصافحة
 المصافحة

1- المصافحة:  تبادل كيم وترامب كلمات قليلة ومصافحة تاريخية فى التاسعة وخمس دقائق صباحا بتوقيت سنغافورة قبل التوجه لاجتماع ثنائى لم يشاركهما فيه سوى المترجمين.

2- ترامب يرفع إبهامه فى دلالة إيجابية
 ترامب يرفع إبهامه فى دلالة إيجابية

2- جلس الرئيسان سويا لفترة وجيزة مع الصحفيين، وأعرب عن تفاؤلهما بشأن المستقبل المشترك البلدين، ورفع ترامب إبهامه بشكل حماسى فى دلالة عن إيجابية اللقاء.

 

3- كيم يضع يد على ترامب
 كيم يضع يده على ترامب

3- لغة الجسد:  يبدو أن المناقشات المغلقة قد انتهت بشكل ودى مع إعراب كلا من ترامب وكيم عن الثقة والارتياح. فقد شوهد كيم يبتسم بينما كان لا يزال يتحدث مع نظيره الأمريكى ووضع يده بشكل عارض على ذراع ترامب اليسرى. وخلال ظهورهما معا قام الرئيسان بتواصل جسدى عدة مرات دون أن يبدو أيا منهما مهيمنا بشكل صريح.

 

4- المصافحة مجددا
 المصافحة مجددا

4- المحادثات الثنائية: تحدث ترامب وكيم بمفرديهما حوالى 40 دقيقة، بعدها انضم لهما كبار مساعديهما، وشارك مع ترامب وزير الخارجية مايك بومبيو، ورئيس موظفى البيت الأبيض جون كيلى ومستشار الأمن القومى جون بولتون،  ومن كوريا الشمالية الرجل الثانى كيم يونج شول ووزير الخارجية رى يونج هو ووزير الخارجية السابق رى يو يونج.

 

5- الاتفاق
 الاتفاق

5- الاتفاق: بعد انتهاء القمة وقع الرئيسان على وثيقة تعهدت فيها كوريا الشمالية بالالتزام بنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، فيما تعهد ترامب بتقديم ضمانات أمنية.

 


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دونالد ترامب

قمة ترامب وكيم

قمة سنغافورة

كيم جونج اون

كوريا الشمالية

الولايات المتحدة




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