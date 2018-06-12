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وكيل البرلمان ينفى تحمل المجلس نفقات سفر النواب لمشاهدة مباريات كأس العالم

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 06:35 م
وكيل البرلمان ينفى تحمل المجلس نفقات سفر النواب لمشاهدة مباريات كأس العالم السيد الشريف
كتبت نورا فخرى
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نفى السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، ما يتردد على "السوشيال ميديا" عن تحمل المجلس تكاليف سفر النواب لمشاهدة مباريات "كأس العالم " بروسيا والتى يشارك فيها منتخبنا الوطنى لكرة القدم.
 
 
وقال "الشريف"، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن تكاليف السفر يتحملها النواب بأنفسهم مساهمة منهم فى دعم ومساندة ، وتشجيع منتخبنا الوطنى الذى يمثل مصر وتاريخها العريق.
 
 
وأضاف "الشريف" أن مصر كلها قيادة وشعباً تقف خلف أبنائها، ومنتخبها الوطنى فى مهمته القادمة خلال الأيام القادمة بنهائيات كأس العالم بروسيا 2018، لتحقيق نتائج إيجابية ورفع اسم مصر فى هذا المحفل الدولى بعد غياب 27 عاما.
 
 
وأوضح أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأعضاء بعثة المنتخب الوطنى لكرة القدم قبل السفر إلى روسيا، يعد أكبر دعم معنوى للفريق القومى ورسالة واضحة بأن الشعب المصرى يقف وراء منتخبه الوطنى. 
 
 
وأعرب "الشريف" عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح لمنتخب كرة القدم الوطنى فى بطولة كأس العالم، مؤكداً ثقته الكاملة فى إدراك بعثة المنتخب الوطنى لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، مطالباً جميع أفراد البعثة ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصرى الذى ينظر لمنتخبه الوطنى بكل الاحترام والتقدير.
 

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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

واضح

واضح

واضح ان نواب كثير اغنياء جدا

عدد الردود 0

بواسطة:

موافقون

مكافأه مستحقه للمجهود المضني في فرض الضرائب ورفع الاسعار علي الغلابه

كان الاولي بهم الذهاب الي مكه للعمره والحج والتكفير عن جزء من الذنوب

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