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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 01:49 م
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وكالة الأنباء السورية: مقتل 12 مدنيا فى قصف للتحالف الدولى فى ريف الحسكة

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 01:07 م
وكالة الأنباء السورية: مقتل 12 مدنيا فى قصف للتحالف الدولى فى ريف الحسكة غارة جوية فى سوريا - أرشيفية
كتب : أحمد جمعة
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قالت وكالة الأنباء السورية ان طائرات التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة ارتكبت مجزرة جديدة جراء قصفها لمنازل المواطنين فى قرية تل الشاير بريف الحسكة الجنوبى الشرقى.

 

وأكدت وكالة الأنباء السورية مقتل 12 مدنيا وجرح مدنيين اثنين جميعهم من عائلة واحدة نتيجة قصف طائرات التحالف الدولى لمنازل المواطنين فى قرية تل الشاير بريف الحسكة الجنوبى الشرقى.

 

وقصفت طائرات التحالف الدولى أمس مدرسة فى قرية خويبيرة جنوب شرق الشدادى، ما تسبب بمجزرة راح ضحيتها 18 مدنياً غالبيتهم نساء وأطفال عراقيون فروا من جرائم إرهابيى داعش وقصف التحالف.

 

 

 


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