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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 05:42 ص
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وفاة شخص بسبب حادث مرورى على الطريق تعرضك للحبس.. تعرف على العقوبة

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 05:00 ص
وفاة شخص بسبب حادث مرورى على الطريق تعرضك للحبس.. تعرف على العقوبة حادث تصادم-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تضمن قانون المرور الجديد، مجموعة من المواد والعقوبات حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، وإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث أبرزها:
 
1- فى حالة منارتكاب السائق لحادث مرورى ترتب عليه وفاة أو إصابة شخص، أقر قانون المرور الجديد فى حالة ارتكاب تلك المخالفة فى الشريحة الخامسة يتم من خلالها خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه.
 
2- فى حالة ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه، يتم توقيع غرامة على المخالف بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه
 
3- فى حالة استعمال المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها، أقرت المادة 79 مخالفات الشريحة الرابعة، التى يتم خصم 4 نقاط من رصيد صاحب الرخصة حال ارتكابها، إضافة إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبات.
 
 
 

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