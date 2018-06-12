وزير داخلية تونس بالنيابة ينفى تشكيل فرقة للقبض على ناجم الغرسلى

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نفى وزير الداخلية التونسى بالنيابة غازى الجريبى، اليوم الثلاثاء، ما تم تداوله حول تكليف فرقة أمنية خاصة للبحث عن وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلى لضبطه وتسليمه للقضاء، باعتباره مطلوبا لدى قاضى التحقيق العسكرى فى القضيّة المعروفة بالتآمر على أمن الدولة والخيانة.

وقال الوزير: "لم يتمّ تكليف أى فرقة خاصة لضبط الغرسلي.. ونحن نتعامل مع كل الملفات التى بها أوامر اعتقال بكل مسؤولية".

وأضاف: "كل مصالح وزارة الداخلية لها تقنيات تعمل بها ونحن نواصل العمل والاستجابة لكل الأوامر الصادرة عن السلطة القضائية".