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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 02:24 م
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وزير الكهرباء: 41.8% زيادة أسعار الكهرباء لمصانع الجهد الفائق 2018-2019

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 12:57 م
وزير الكهرباء: 41.8% زيادة أسعار الكهرباء لمصانع الجهد الفائق 2018-2019 وزير الكهرباء
رويترز
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قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أنه سيتم زيادة أسعار الكهرباء لمصانع الجهد الفائق فى مصر 41.8% فى 2018-2019.

وأكد شاكر، أن الزيادة الجديدة الكلية لم تتعد 26% فى أسعار الكهرباء، وسيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو القادم، موضحا أن الاستهلاك المنزلى سيصل نسبة الزيادة فيه إلى 24 % .

 

وأضاف شاكر، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة التى سيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو القادم ، أن سعر الكيلو وات ساعة  جنيه و 4  قروش.

الجدير بالذكر أن سعر الكيلو وات ساعة المالى الماضى كان يبلغ 95 قرش وفقا لأسعار الوقود العالمية وتمثل هذه التكلفة متوسط تكلفة الكيلو وات على مستوى العالم ، وبلغت قيمة دعم الدولة لقطاع الكهرباء ما يقرب من 30 مليار جنيه خلال العام الماضى.


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