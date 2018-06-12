وزير الكهرباء: 41.8% زيادة أسعار الكهرباء لمصانع الجهد الفائق 2018-2019

رويترز

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أنه سيتم زيادة أسعار الكهرباء لمصانع الجهد الفائق فى مصر 41.8% فى 2018-2019.

وأكد شاكر، أن الزيادة الجديدة الكلية لم تتعد 26% فى أسعار الكهرباء، وسيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو القادم، موضحا أن الاستهلاك المنزلى سيصل نسبة الزيادة فيه إلى 24 % .

وأضاف شاكر، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة التى سيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو القادم ، أن سعر الكيلو وات ساعة جنيه و 4 قروش.

الجدير بالذكر أن سعر الكيلو وات ساعة المالى الماضى كان يبلغ 95 قرش وفقا لأسعار الوقود العالمية وتمثل هذه التكلفة متوسط تكلفة الكيلو وات على مستوى العالم ، وبلغت قيمة دعم الدولة لقطاع الكهرباء ما يقرب من 30 مليار جنيه خلال العام الماضى.