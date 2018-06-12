وزير الكهرباء: 26 % متوسط الزيادة الجديدة فى أسعار الكهرباء

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الزيادة الجديدة الكلية لم تتعد 26% فى أسعار الكهرباء، وسيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو القادم، موضحا أن الاستهلاك المنزلى سيصل نسبة الزيادة فيه إلى 24 % .

وأضاف، وزير الكهرباء، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء، سيتم نشر قرار الزيادة فى جريدة الوقائع المصرية خلال يومين أو ثلاثة.

وأضاف شاكر، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة التى سيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو القادم ، أن سعر الكيلو وات ساعة جنيه و 4 قروش.

الجدير بالذكر أن سعر الكيلو وات ساعة المالى الماضى كان يبلغ 95 قرش وفقا لأسعار الوقود العالمية وتمثل هذه التكلفة متوسط تكلفة الكيلو وات على مستوى العالم ، وبلغت قيمة دعم الدولة لقطاع الكهرباء ما يقرب من 30 مليار جنيه خلال العام الماضى.

يذكر أن أسعار شرائح الكهرباء القديمة لم يتحمل المواطنين من مستهلكى الشرائح ال5 الأولى التكلفة الفعلية للكيلو وات ساعة ، بينما تحمل مستهلكى الشريحة السادسة و السابعة أكثر من سعر التكلفة الفعلى فى إطار خطة الدعم التبادلى بين المواطنين.

يذكر أن اسعار شرائح الكهرباء العام الماضى كانت مقسمة كالآتي :

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 13 قرشًا )

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 22 قرشًا )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 27 قرشًا )

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 55 قرشًا )

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 75 قرشًا )

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 125 قرشًا )

7- الشريحة السابعةمن يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 135 قرشًا)