وزير الدفاع التركى: سنبقى بشمال العراق لحين القضاء على الجماعات الإرهابية

رويترز

قال وزير الدفاع التركى نور الدين جانيكلى، اليوم الثلاثاء، أن تركيا ستبقى فى شمال العراق لحين القضاء على كل الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى ان إيران عبرت عن تأييدها للعملية التركية فى شمال العراق.

وقال الجيش التركى، اليوم الثلاثاء، إنه دمر 12 هدفا لحزب العمال الكردستانى فى شمال العراق فى ضربات جوية خلال الليل حيث يكثف الجيش عملياته ضد أهداف المقاتلين الأكراد فى منطقة قنديل.وذكر الجيش أن الأهداف الواقعة فى قنديل وهكورك وأفاسين باسيان فى شمال العراق تشمل ملاجئ ومخازن ذخيرة. وكثف الجيش التركى ضرباته فى الآونة الأخيرة ضد حزب العمال الكردستانى فى شمال العراق حيث توجد قواعد للحزب فى جبال قنديل.

وقال الجيش أيضا إنه جرى "تحييد" 34 مقاتلا فى عمليات بشمال العراق بين الأول والثامن من يونيو. ويستخدم الجيش مصطلح "تحييد" للإشارة إلى العمليات التى يقتل أو يصاب أو يأسر خلالها مقاتلون.

وقال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الذى يخوض انتخابات الرئاسة يوم 24 يونيو الجارى، إن تركيا ستجفف "مستنقع الإرهاب" فى قنديل.

وتعتبر تركيا والولايات المتحدة وأوروبا حزب العمال الكردستانى منظمة إرهابية، وبدأ الحزب تمردا قبل أكثر من ثلاثة عقود فى جنوب شرق تركيا ذى الأغلبية الكردية.