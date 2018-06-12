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وزير الخارجية الإماراتى يلتقى الرئيس اليمنى بمقر إقامته بمكة المكرمة

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 04:21 ص
وزير الخارجية الإماراتى يلتقى الرئيس اليمنى بمقر إقامته بمكة المكرمة الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى
وكالات الأنباء
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أجرى الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، مساء أمس الإثنين مباحثات مع وزير الخارجية الإماراتى عبدالله بن زايد، حيث استقبل هادى فى مقر إقامته بمكة المكرمة الوزير الإماراتى وناقش معه الأوضاع فى اليمن.

من جانبه، وصف وزير الإعلام اليمنى، معمر الأريانى، اللقاء بـ"الأخوى والمثمر"، مضيفا فى تغريده على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، أن اللقاء "يعبر عن عمق العلاقه التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين التى أساسها الهوية الواحدة والمصير المشترك".

ولم يكشف الوزير عن تفاصيل اللقاء. 


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