وزير التنمية ببريطانيا تشكر المسلمين على تبرعاتهم فى شهر رمضان

كتب هيثم سلامة

توجهت وزيرة التنمية المحلية البريطانية، بينى موردنت، بالشكر إلى المسلمين فى بريطانيا، لتبرعاتهم لمساعدة فقراء العالم خلال شهر رمضان، التى تخطيت الميلون جنيه إسترلينى.

أبرزت وزارة الخارجية البريطانية، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر، تصريحات وزيرة التنمية الدولية، بيني موردنت حول تبرعات المسلمين، قائلة "مع اقتراب حلول عيد الفطر، أتوجه بالشكر الجزيل للمسلمين فى بريطانيا وفى أنحاء العالم لكل ما تفعلونه لمساعدة فقراء العالم."

وأضافت :"من المتوقع أن تبرعات المسلمين البريطانيين خلال شهر رمضان سوف تفوق المليون جنيه."