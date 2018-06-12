وزير التعليم يوقع بروتوكول تعاون مشترك مع "الثقافة ومصر الخير" لاكتشاف الموهوبين

حرصا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على الاكتشاف المبكر لذوى المواهب، والعمل على رعايتهم فى وقت مبكر من حياتهم بالخطط والبرامج المعدة لذلك؛ حتى يتسنى توفير أفضل البرامج التربوية والتعليمية المناسبة لهم، صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى للوزارة أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قام بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الثقافة ويمثلها الدكتورة إيناس عبد الدايم بصفتها وزيرة الثقافة، ومؤسسة مصر الخير ويمثلها الدكتور على جمعة بصفته، رئيس مجلس أمناء المؤسسة بشأن "اكتشاف الطلاب الموهوبين بالمدارس، ودعم الأنشطة الخاصة بهم".

وأشار طارق شوقى إلى أن البروتوكول يهدف إلى تكاتف الجهود، وتوحيد العمل المشترك بين الوزارة، وجميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ودعم جميع المبادرات التى تسهم فى النهوض والارتقاء بالمنظومة التعليمية؛ وخدمة هذا الوطن، ورعاية النشء، وبصفة خاصة الموهوبين، وتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية الكاملة لهم، من خلال التعاون والمشاركة بين الأطراف الثلاثة فى القيام بتنفيذ برامج اكتشاف وتنمية الموهوبين بمدارس التعليم المجتمعي، وكذلك بكافة المشروعات التعليمية والتربوية والثقافية.

ويتضمن البرتوكول التزام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتوفير الكوادر المتخصصة من المدربين المعتمدين لديه التابعين للإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، والاستعانة بالخبرات التدريبية التى يراها مناسبة للقيام بالتدريب على آليات اكتشاف ورعاية الموهوبين، وعلى التقنيات التى تساعد الموهوبين على أداء المهارات المختلفة، والمشاركة فى إعداد: (الحقائب التدريبية الخاصة بالموهوبين، والبطاريات الخاصة بالقياس والتشخيص للموهبة، ونشر ثقافة الموهبة)، وتوفير المادة التدريبية الخاصة بكل من: (الندوات، وورش العمل، والتدريبات، والمسابقات، والمعسكرات)، بالإضافة إلى إتاحة مراكز الموهوبين التابعة للإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكى على مستوى الجمهورية فى جميع المديريات؛ لتنفيذ الأنشطة المقترحة.

كما تلتزم وزارة الثقافة بإتاحة كافة قطاعات الثقافة بالمحافظات والمدن التى بها مدارس؛ للاستفادة من إمكانات هذه القطاعات فى خدمة مواهب الأطفال، وإجراء المسابقات الفنية بين الطلاب، وتقديم الجوائز للفائزين منهم، بالإضافة إلى العمل على تنمية المواهب الفنية، وتبنى المواهب المتميزة من خلال الأنشطة المختلفة، وتوفير الكتب، والقصص، والمواد التى تساعد فى تنفيذ الأنشطة لأطفال هذه المدارس.

ومن جهتها تلتزم مؤسسة مصر الخير بتحمل التكلفة المالية لتنفيذ البرنامج، من حيث إعداد الأدلة والحقائب والبطاريات التدريبية للمشروع، وتوفير المواد، والاختبارات والمقاييس اللازمة لتنفيذ المشروع فى ضوء الميزانيات المتاحة، والمساهمة فى تقديم الدعم الفنى اللازم للمشروع داخل مدارس التعليم المجتمعى.

تم توقيع البروتوكول بحضور شيرين حمدى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وإنجى مشهور مستشار الوزير للاحتياجات الخاصة، والأستاذة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، وعبير أنور مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكى.