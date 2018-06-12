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وزير إماراتى: اعتداءات الحوثيين على "الحديدة" طالت أكثر مما يحتمل

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 07:37 م
وزير إماراتى: اعتداءات الحوثيين على "الحديدة" طالت أكثر مما يحتمل وزير الدولة ​الإماراتى للشؤون الخارجية ​أنور قرقاش
أيمن رمضان
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قال وزير الدولة ​الإماراتى للشؤون الخارجية ​أنور قرقاش، إنه لا يمكن للحوثيين أن يُبقوا الحديدة رهينة حتى يمولوا حربهم ويحولوا تدفق المساعدات الإنسانية، وتابع:"اعتداءات الحوثيين على الحديدة طالت أكثر مما يُحتمل".

وأضاف "قرقاش"، حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنه على المجتمع الدولى أن يضغط على الحوثيين للخروج من الحديدة ومغادرة مينائها دون إلحاق أضرار به، مشيراً إلى أن استخدام الحوثيين للألغام الأرضية والبحرية يظهر وحشيتهم وتجاهلهم لحياة اليمنيين.

وأكد وزير الدولة ​الإماراتى للشؤون الخارجية، أن بلاده والتحالف العربي سيواصلان التعجيل بتدفق المساعدات الإنسانية لكل اليمنيين، وأن التزام الإمارات الدائم تجاه اليمن سيظل مستمرا.

 


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