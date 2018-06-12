وزيرة الهجرة تقدم لـ"الوطنية للانتخابات" مقترحات المصريين بالخارج بشأن الانتخابات

كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

التقى المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بالوزارة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقال بيان صادر عن الهيئة إن الوزيرة استعرضت مع رئيس الهيئة ما تم اتخاذه من جانب الهيئة والوزارة أثناء انتخابات الرئاسية لعام 2018 وما ابداه المصريون بالخارج من مقترحات لتكون محل اعتبار من جانب الهيئة فى الاستحقاقات الدستورية القادمة.

ورحب رئيس الهيئة بما قدم من مقترحات تيسر على المصريين بالخارج فى الاستحقاقات القادمة وممارسة حقهم الدستورى كجزء من أبناء الوطن.



