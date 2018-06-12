وزارتا الثقافة والتربية والتعليم يوقعان بروتوكولا مع "مصر الخير "لرعاية الموهوبين

كتبت بسنت جميل

وقعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، بروتوكولا للتعاون المشترك فيما بينهم بمقر وزارة التربية والتعليم لـ"اكتشاف الطلاب الموهوبين بالمدارس، ودعم الأنشطة الخاصة بهم".

وقالت وزيرة الثقافة، إنه منذ توليها حقبة الثقافة وهى تسعى للتعاون مع وزارة التربية والتعليم لوضع أسس سليمة وركائز مكتملة لبناء الشخصية المصرية من مرحلة الطفولة، وأضافت أن هناك ارتباطا وثيقا بين الوزارتين فى أهدافهما المشتركة باكتشاف الموهوبين علميًا وفنيًا وثقافيًا وهو المنهج الجديد الذى بدأت وزارة التربية والتعليم في تنفيذه.

وأشارت عبد الدايم إلى التعاون السابق بين الوزارتين فى عدة اتجاهات محورية لرعاية الطلاب والنشء الموهوبين وأكدت أنه يمكن الآن التحرك بشكل أكثر إيجابية وفاعلية مع الأطفال من خلال إتاحة الفرصة لتقديم الانشطة الفنية والثقافية فى المدارس من خلال استغلال المساحات المتاحة لإقامة ورش ثقافية وفنية تفيد الطلاب بدعم من مؤسسة مصر الخير.

وأكدت عبد الدايم، أن الوزارة مستعدة لتقديم أوجه الدعم من أجل تزويد مكتبات المدارس بالإصدارات القيمة فى وزارة الثقافة ورقياً أو إلكترونياً، وأن الوزارة بكل قطاعاتها تسخر جميع إمكانياتها لتواصل وإقامة الأنشطة الفنية الجادة والهادفة داخل المدارس والتى من شأنها إعلاء القيم النبيلة التى تهدف اليها الثقافة والفنون لنشر الوعي الثقافي والفني بين الطلاب والذى يساهم بدورة في الارتقاء والسمو بالأخلاق ودعم روح الانتماء وترسخ مفهوم المواطنة وتتبنى الوزارة الأطفال الموهوبين بتقديم حوافز مادية ومعنوية لهم وذلك وفق جدول سنوي يعد بالتعاون الجهات الثلاثة.

فيما أكد الدكتور طارق شوقى، أن الثقافة والتربية والتعليم والشباب والرياضة هم وحدة واحدة فى بناء الشخصية المصرية واكتشاف المواهب ورعايتها، وأضاف شوقي أن التعليم تسعى للتوسع وتعظيم دورها مع وزارة الثقافة بهدف نشر الثقافة وعودة المسرح والفنون للمدارس مرة أخرى لاكتشاف المواهب في كل المجالات ورفع الذوق العام للطلاب ومن ثم الأسرة بأكملها.

وأشار شوقى إلى بعض الأماكن الأكثر احتياجًا ثقافيًا، موضحًا أن التربية والتعليم تسعى إلى اكتشاف مواهب المعلمين أيضًا لان هذا سيساعد على نقل الأفكار وتشكيل والوعي بشكل سليم لدى الأطفال، ونحن نهدف إلى اكتشاف الموهبة بأشكالها المتعددة.

كما وجه الدكتور على جمعة التحية على هذا البروتوكول، وأكد أنه يخدم الهدف من مؤسسة مصر الخير برعاية التعليم والبحث العلمي وكذلك رعاية الموهوبين لأن هذا يجعلنا نشارك فى بناء الحضارة الإنسانية، وأضاف أن المؤسسة تدعم أصحاب القدرات الخاصة، وتسعى المؤسسة إلى تعميم ذلك عموم الموهوبين في مصر.

ويتضمن البروتوكول التزام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتوفير الكوادر المتخصصة من المدربين المعتمدين لديها التابعين للإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، والاستعانة بالخبرات التدريبية التي يراها مناسبة للقيام بالتدريب على آليات اكتشاف ورعاية الموهوبين، وعلى التقنيات التي تساعد الموهوبين على أداء المهارات المختلفة، والمشاركة في إعداد: (الحقائب التدريبية الخاصة بالموهوبين، والبطاريات الخاصة بالقياس والتشخيص للموهبة، ونشر ثقافة الموهبة)، وتوفير المادة التدريبية الخاصة بكل من: (الندوات، وورش العمل، والتدريبات، والمسابقات، والمعسكرات)، بالإضافة إلى إتاحة مراكز الموهوبين التابعة للإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي على مستوى الجمهورية فى جميع المديريات، لتنفيذ الأنشطة المقترحة

وتلتزم وزارة الثقافة بإتاحة كل قطاعات الثقافة بالمحافظات والمدن التي بها مدارس، للاستفادة من إمكانات هذه القطاعات في خدمة مواهب الأطفال، وإجراء المسابقات الفنية بين الطلاب، وتقديم الجوائز للفائزين منهم، بالإضافة إلى العمل على تنمية المواهب الفنية، وتبنى المواهب المتميزة من خلال الأنشطة المختلفة، وتوفير الكتب، والقصص، والمواد التي تساعد في تنفيذ الأنشطة لأطفال هذه المدارس.

ومن جهتها تلتزم مؤسسة مصر الخير بتحمل التكلفة المالية لتنفيذ البرنامج، من حيث إعداد الأدلة والحقائب والبطاريات التدريبية للمشروع، وتوفير المواد، والاختبارات والمقاييس اللازمة لتنفيذ المشروع في ضوء الميزانيات المتاحة، والمساهمة في تقديم الدعم الفنى اللازم للمشروع داخل مدارس التعليم المجتمعى.