هل يمكن تأجيل رفع الأسعار سنتين ثلاثة ؟

كتب محمود العمرى

عملية الإصلاح لو مش هتكون قادر أنك تتحملها، هل هتوافق أن يتحملها أولادك أو أحفادك، وهذا سيجلعهم يتحملون الفاتورة الثقيلة، وفى هذا الوقت ستكون إجابتك "لا"، وده لأنه كان لازم يكون هناك جيل يقول لا لأى خطأ ، يبدا يواجه مشاكله ويحلها حتى لو هتعدى عليه فترة صعبة أفضل بكثير ما يغرق فى المشاكل بالبطئ.

تأجيل خطوات الإصلاح هتزيد من المشاكل الاقتصادية وزيادة الديون ، وكل ما المشكلة بتزيد كل ما حلها يكون أصعب ، لكن الدولة بتحاول تقلل الآثار الاقتصادية على قد ما تقدر، لتعوض بها محدودى الدخل.