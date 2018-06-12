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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 07:00 م
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هل يتعرض المواطن لضرر نتيجة رفع الأسعار ؟

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 05:46 م
هل يتعرض المواطن لضرر نتيجة رفع الأسعار ؟ السلع والمنتجات
كتب محمود العمرى
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فى البداية نحسبها بالورقة والقلم زيادة أسعار منتجات الطاقة والكهرباء هتأثر علينا أزاى، أولا فى 3 شرائح معفاة من الزيادة فى أسعار الكهرباء وبالتالى الزيادة فى الأسعار الكهرباء هتستهدف اللى استهلاكهم كبير، ولا تؤثر بشكل كبير على من يستخدمونها بشكل محدود.

 

وبالنسبة لمنتجات البترول والبنزين فزيادة الأسعار هتبقى على الكل لكنها هتأثر على الأسرة محدودة الدخل فقط ومش بنسبة كبيرة، ولو هنحسبها مع بعض، فنجد أن متوسط زيادة أسعار المواصلات لن يتجاوز 25 % كحد أقصى يعنى التحرك داخل القاهرة مش هتوصل الزيادة فى الأجرة لـ2 جنيه للفرد فى اليوم، وده معناه أن لو الأسرة فيها فردين عاملين يستخدموا مواصلات للذهاب إلى عملهم فالتكلفة الإضافية هتكون 40 جنيها للفرد بعد خصم الأجازات بالإضافة إلى زيادة بسيطة فى أسعار الخضار والفاكهة ومنتجات الألبان اللى يتكون من الأرياف، بس الزيادة دى هتكون قليلة جدا لأنه ارتفاع سعر السولار لا تؤثر على تكاليف النقل، بالتالى أى زيادة مبالغ فيها بتبقى جشع من التجار ولابد من مواجهته بحزم.


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