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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 05:26 م
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هل رفع أسعار منتجات الطاقة يعنى أن الدعم هيتلغى ؟

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 05:20 م
هل رفع أسعار منتجات الطاقة يعنى أن الدعم هيتلغى ؟ وزير الكهرباء - أرشيفية
كتب محمود العمرى
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رفع أسعار منتجات الطاقة لا يعنى أنه سيتم إلغاء الدعم، لأن دعم الطاقة واجب على الحكومة لمساعدة محدودى الدخل، ولكن نظرا لأن الدعم لا يصل لمستحقيه، فبات الهدف أنه يصل لأصحابه ، لأن استمرار المنظومة بالشكل الحالى سيزيد من المشاكل لا يقللها، لكن مقابل زيادة الأسعار التى تحدث فى منتجات الطاقة الدولة بتتكلف بمبالغ أخرى بتتمثل فى أسعار منتجات الطاقة البترول والبنزين اللى بيتم استيرادهم من الخارج .

 

ويأتى هذا بالإضافة لتكاليف إنشاء محطات الكهرباء واللى كانت سببا رئيسيا فى عدم انقطاع التيار الكهربائى عن جميع أنحاء الجمهورية فى السنين اللى فاتت، وهذا يعنى أن الدولة بتتحمل مبالغ كبيرة مقابل توفير منتجات الطاقة والكهرباء ، وزيادة الأسعار علشان الدولة تستمر فى الوفاء بالتزاماتها وهذا لا يعنى إلغاء الدعم عن المواطن البسيط.


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