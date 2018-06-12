هل تتيح البنوك المصرية الروبل الروسى.. وكيف تتعامل به خلال كأس العالم؟

كتب – أحمد يعقوب

هل تتيح البنوك المصرية الروبل الروسى.. وكيف تتعامل به خلال حضور مباريات كأس العالم فى روسيا.. أسئلة تتردد على لسان المشجع المصرى الذى يخطط للسفر لحضور المباريات فى الأراضى الروسية، حيث تنطلق بعد غد الخميس، الموافق 14 يونيو 2018، أكبر بطولة فى عالم كرة القدم، وهى كأس العالم والتى تستضيفها روسيا، ويشارك فيها منتخب مصر وسط توقعات بحضور نحو 20 ألف مشجع مصرى للمباريات فى الاستادات التى تستضيف مباريات البطولة.

- يبلغ سعر الجنيه المصرى 3.54 روبل، فيما تبلغ قيمة الروبل الروسى 0.28 جنيه.

- يبلغ سعر الدولار الأمريكى 63.14 روبل روسى، فيما يبلغ سعر الروبل الروسى 0.016 دولار.

- البنوك العاملة فى مصر وعددها 38 بنكًا لا تبيع أو تشترى العملة الروسية – الروبل – وبالتالى فإن البديل للانفاق خلال كأس العالم هو بطاقات الدفع بأنواعها أو الحصول على الدولار الأمريكى.

- يتوجه المسافر إلى أى فرع للبنك الذى يمتلك به حساب مصرفى، حيث توفر غالبية البنوك الدولار للمسافرين للخارج، بمتوسط قدره 1500 دولار للفرد.

- تقديم مستندات السفر وتشمل تذكرة الطيران وتأشيرة دخول الدولة أو FAN ID، للحصول على المبلغ المطلوب.

- تعتبر كروت الائتمان والخصم أحد أدوات الدفع خلال السفر إلى الخارج ويضاف نسبة متوسطها 3% على تدبير الدولار عند استخدام الكارت فى الدفع للمشتريات فى روسيا.

- الدولار الأمريكى متوفر فى البنوك المصرية فى أعقاب القرار التاريخى لتحرير سعر صرف الجنيه، والذى دعم كثيرًا من موارد البنوك من العملة الصعبة.

- المسافر لحضور كأس العالم فى روسيا لتشجيع منتخب مصر يمكنه شراء الدولار من البنوك المصرية واستبداله بالروبل الروسى داخل الأراضى الروسية للصرف على نفقات المعيشية خلال فترة تواجده هناك، واستبدال الروبل الروسى المتبقى هناك أيضًا – فى روسيا – قبل عودته إلى مصر.