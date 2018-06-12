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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 05:07 م
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هل الدعم يحقق المستهدف فعلا ؟ اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 05:05 م
هل الدعم يحقق المستهدف فعلا ؟ اعرف التفاصيل المنتجات البترولية
كتب محمود العمرى
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فى الحقيقة منظومة الدعم بمصر بها مشاكل كثيرة مثل غياب قاعدة البيانات، والتى تقوم بتحديد من المستحقين ومن غير المستحقين للدعم، بالإضافة إلى عدم القدرة على الفصل بينهما، بمعنى أن المواطن، الذى يملك سيارة فارهة يأخذ بنزين مدعم مثله مثل المواطن العادى الذى يستحق الدعم.

 

غياب قاعدة البيانات كان سببا فى عدم وصول الدعم لأصحابه، وسببا فى مضاعفة زيادة أسعار البنزين والسولار وأنبوبة البوتاجاز والغاز الطبيعى، فأصبح الغاز اللى بيصل فى فيلا هو بنفس السعر اللى بيصل لأوضة فى العشوائيات، ويبقى الدعم فقد هدفه وكلف الدولة مليارات بسبب عجز الموازنة والدين العام اللى بيزيد.


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