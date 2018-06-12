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"هانو بنزايون": رواج تجارى متوقع نتيجة التوسع فى بناء 14 مدينة جديدة

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 02:00 ص
"هانو بنزايون": رواج تجارى متوقع نتيجة التوسع فى بناء 14 مدينة جديدة حمدى أحمد رئيس شركة بيوت الازياء الراقية
كتب عبد الحليم سالم
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قال حمدى أحمد رئيس مجلس إدارة شركة "بيوت الأزياء الراقية هانو بنزايون"، إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام، إن الغلاء يؤثر على المبيعات، ونواجهه بعمل عروض مميزة وتقليل الأرباح بالتنسيق مع الموردين خاصة بعد أن قل الإقبال، لذلك نسعى لجذب المواطن للشراء من عندنا خاصة الطبقات المتوسطة التى نقدم لها منتجات جديدة بسعر معقول.  ونتعامل مع ذلك أيضا بالتقسيط، حيث تم ادخال نظام التقسيط وسيتم تعميمه مستقبلا.

وقال حمدى أحمد فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن السوق المصرى جذاب جدا، نحن نتحدث عن 105 ملايين مواطن تقريبا، والسوق مستهلك بشكل كبير جدا، وبالتالى هو بمثابة تربة خصبة للشركات خاصة مع التوسعات فى المدن الجديدة والامتداد العمرانى وفق سياسة الدولة هناك 14 مدينة جديدة، تحتاج إلى التجهيز من الألف إلى الياء، وكل ذلك سينشط السوق، ولذلك نخطط لإنشاء فروع لنا فى المدن الجديدة.

 وأوضح أنه من الصعب فتح فروع خارجية لشركات التجارة، حيث إن المنافسة فى الخارج رهيبة فمن يستطيع منافسة الصين مثلا.


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هانو بنزايون

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