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ننشر أسماء الفائزين بجوائز الرواد.. والفائزات فى جائزة المرأة التقديرية

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 04:27 م
ننشر أسماء الفائزين بجوائز الرواد.. والفائزات فى جائزة المرأة التقديرية د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
وائل ربيعى
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أعلنت أكاديمية البحث العلمى، بيانا بأسماء الفائزين بجوائز الرواد  فى العلوم  لعام 2017، بعدد 4 جوائز، قيمة كل جائزة مائة ألف جنيه .

وفاز بجائزة الرواد فى العلوم الأساسية الدكتور رأفت كامل واصـــف، الأستاذ متفرغ بكلية العلوم جامعة القاهرة، وفى العلوم الزراعـــية الدكتور جمال أبو المكـارم رزق، الأستاذ متفرغ بكلية الزراعة ـ جامعة المنيا، وفى العلوم الطبيـــــة الدكتور محمود محمد محمد عمرو، الأستاذ متفرغ بكلية الطب ـ جامعة القاهرة، وفى العلوم الهندســـيـة الدكتور محمد عبد الحميد محمد شعيرة، الأستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة عين شمس.

كما أعلنت أكاديمية البحث العلمى، اليوم الثلاثاء، بيانا بأسماء السيدات الفائزات بجوائز المــــرأة التقديرية والتشجيعية فى العلوم  لعام 2017، وجوائز المرأة التقديرية وعددها ثلاثة جوائز ، وقيمة كل جائزة خمسون ألف جنيه ، ففى مجال الزراعة والعلوم الغذائيــة حجبت الجائزة  ، وفى مجال الصحة والعلوم الصيدلية الدكتورة أمال محمد إبراهيم البشلاو، الأستاذ بكلية الطب ـ جامعة القاهرة، وفى مجال المياه والطاقة والعلوم البيئية الدكتورة سهير إمام محمد أبو العـلا، الأستاذ باحث متفرغ بالمركز القومى للبحوث.

أما عن جوائز المرأة التشجيعية وعددها ثلاثة جوائز ، وقيمة كل جائزة    30 ألف جنيه ، تم حجب الجائزة فى مجال الزراعة والعلوم الغذائيــة، وفى مجال الصحة والعلوم الصيدلية فازت بها الدكتورة ياسمـين سـيد عبد الرحيـــم، أستاذ باحث مساعد بالمركز القومى للبحو، وفى مجال المياه والطاقة والعلوم البيئية الدكتورة سماح محمد الشافعى محمد الطنطاوى،  مدرس بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

 

 


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