ننشر أسعار شرائح الكهرباء 2018 بعد الزيادات الجديدة

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2018/2019 ، والتى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو القادم ، وهى كالآتي:



1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 22 قرش بدلا من 13 قرش )



2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 30 قرش بدلا 22 قرش )



3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 36 قرش بدلا من 27 قرشًا )



4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 70 قرش بدلا من 55 قرشًا )



5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 90 قرش بدلا من75 قرشًا )



6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 135 قرش بدلا من 125 قرشًا )



7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 145 قرش بدلا من 135 قرشًا)







